واشنطن تطلب رسميا تسليم مؤسس موقع ويكيليكس

2019/06/12 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الولايات المتحدة طلبا رسميا للحكومة البريطانية لتسلم مؤسس موقع "ويكيليكس" لمحاكمته باتهامات ذات صلة بالتجسس ونشر معلومات أمنية حساسة، ومن المقرر عقد جلسة استماع الجمعة أمام محكمة ويستمنستر بلندن.

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