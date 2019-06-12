«هدف» يوضح ضوابط استحقاق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية

2019/06/12 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا صندوق دعم الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، إلى التسجيل في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، موضحًا الشهادات التي يقدم دعمًا لها وآلية الاس...

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