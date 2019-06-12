5 من لاعبي الدوري السعودي في قائمة المغرب بأمم إفريقيا

2019/06/12 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرِّب منتخب المغرب، هرفي رينارد، عن القائمة النهائية للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في مصر 21 يونيو الجاري.

وأسقط المدرِّب الفرنسي 4 ل...

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