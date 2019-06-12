الرئيس صالح : العراق يسعى لتوسيع علاقاته الخارجية بمختلف المجالات

2019/06/12 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد يوم الثلاثاء سفراء العراق الجدد لدى جمهورية تركيا وجمهورية التشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة بدء مهام عملهم.وأشار صالح بحسب بيان لمكتبه خلال اللقاء إلى “سعي العراق لتوسيع علاقاته الخارجية مع البلدان الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات وبما يعزز من مكانته ضمن الأسرة الدولية ويحقق …

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