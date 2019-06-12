ما علاقة الجيوش الإلكترونية بسدة الكوت؟

2019/06/12 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم محافظ واسط، محمد جميل المياحي، جيوشاً إلكترونية بإثارة اللغط حول سدة الكوت.

وقال المياحي في منشور على صفحته في الفيسبوك ان "سدة الكوت سوف تُصبغ بثلاثة ألوان أساس ومن ثم تصبغ بلونها الثابت {السمائي} والرسمي حالها حال كل السدود" مؤكداً ان "المحافظة لا علاقة لها بإدارة السدة أو بصيانتها كونها مرتبطة بوزارة الموراد المائية".وأضاف ان "الجيوش الالكترونية وصفحاتهم التي تحاول اللعب بعواطف الناس هي نفسها التي تمول من أموال المواطنين التي سرقوها وقطعنا سرقاتهم ويحاولون الكذب عليهم وتحريض الناس على الحكومة المحلية".وأكد المياحي "الاستمرار بإستئصال الفاسدين ومن خلفهم".انتهى

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