2019/06/12 | 09:50

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محافظ واسط يعلق على صبغ سدة الكوت بلون "تيار الحكمة"

بغداد -

كلمة

رد محافظ واسط محمد جميل

المياحي، يوم الاربعاء، على الانتقادات الحادة التي وجهت الى

المحافظة على خلفية صبغ سدة الكوت باللون الازرق الامر الذي اعتبره

متابعون اشارة رمزية الى تيار الحكمة الذي ينتمي اليه المحافظ والذي

يعتبر الازرق (ثيمة) خاصة به.

وقال المياحي بمنشور على صفحته

بموقع (الفيس بوك) "سدة الكوت ستصبغ ثلاثة ألوان أساس ثم تصبغ

اخيراً بلونها الثابت السمائي والرسمي حالها حال كل السدود

والمحافظة لا علاقة لها بإدارة السدة ولا بصيانته والامر مرتبط

بوزارة الموارد المائية".

واشار الى ان من اسماها "الجيوش

الالكترونية وصفحاتها تحاول اللعب بعواطف الناس وهي نفسها تمول من

اموال الشعب التي سرقوها (الفاسدون) وقطعنا سرقاتهم ويحاولون الكذب

عليكم وتحريض الناس على الحكومة المحلية.".

وختم قائلاً " اشكر الشباب الذين

شتمونا وهم لا يعرفون حقيقة بعض الامور".

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