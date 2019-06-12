فيسبوك يتيح فرصة تحقيق الارباح المالية من تطبيق Study

2019/06/12 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت شركة فيس بوك تطبيقًا جديدًا لأبحاث السوق يسمى Study لجمع البيانات من هواتف المستخدمين، حيث تريد الشركة معرفة التطبيقات التي قام المستخدمون بتثبيتها، ومقدار الوقت الذي يقضونه في هذه التطبيقات وأنواع أجهزة وشبكات المستخدمين، وفي المقابل سيتم تعويض المستخدمين بمبلغ غير معلوم.وذكرت فيسبوك ، انها ” واجهت انتقادات لدفعها سرًا للمراهقين للوصول […]

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