إيران: الإمارات تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية بالمنطقة

2019/06/12 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دولة الإمارات، فيما أكد أنها “تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة”.ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن ظريف قوله، إن “الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة”، مشيرا إلى أن “هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها

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