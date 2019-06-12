رئاسة البرلمان تتلقى طلبات نيابية لاستضافة عبد المهدي

2019/06/12 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في تحالف سائرون النائب برهان المعموري، الأربعاء، عن تقديم طلبات عدة الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة تطبيق البرنامج الحكومي، مؤكدا وجود اصرار على استضافة عبد المهدي.وقال المعموري في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “تم تقديم عدة طلبات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد […]

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