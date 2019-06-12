2019/06/12 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنفت مجلة National Interest أقوى خمس غواصات نووية في العالم، يمكنها أن تحول 288 هدفا بحجم مدينة إلى رماد مشع في أقل من 30 دقيقة.لاحظت NI أنه عند إعداد قائمة الغواصات الثلاثة الأولى، أخذ الخبراء بعين الاعتبار أنه مزودة جميعًا بصواريخ باليستية.لذلك، في المقام الأول، وضع الصحفيون الأمريكيون غواصة مشروع “أوهايو” ، التي …

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