ظريف: الإمارات تسعى لتكون إسرائيل ثانية في المنطقة

2019/06/12 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، الإمارات وسياساتها في المنطقة، معتبرا أنها تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة، فيما اشار إلى أن أميركا تمارس الإرهاب الاقتصادي عبر الضغط غير القانوني على الشعب الإيراني.وقال ظريف في حوار مع التلفزيون العربي تابعته /المعلومة/، إن “الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن […]

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