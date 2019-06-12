أسعار النفط تتراجع بحدة وبرنت دون 62 دولاراً للبرميل

2019/06/12 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط بنحو 2% الأربعاء 12 يونيو متأثرةً بضعف توقعات الطلب على النفط وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، على الرغم من التوقعات المتزايدة بخفض الإمدادات المستمر بقيادة أوبك.

هذا وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية "EIA" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 في تقرير شهري صدر يوم الثلاثاء 11 يونيو.

وتراجع خام برنت بـ 1.7% أي بـ 1.06 دولاراً، إلى 61.23 دولاراً للبرميل، وانخفضت أسعار خام تكساس بـ 1.8%، أي بـ 96 سنتاً، ليصل إلى 52.31 دولاراً للبرميل

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