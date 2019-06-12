منتخب العاب القوى لمتحدي الاعاقة يستعد للمشاركة ببطولة تونس الدولية

2019/06/12 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع منتخب العراق بالعاب القوى لمتحدي الاعاقة بمعسكره التدريبي الداخلي استعدادا للمشاركة ببطولة تونس الدولية (الجائزة الكبرى) التي ستنطلق في الرابع والعشرين من حزيران الجاري وتستمر حتى الأول من تموز المقبل.

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