انطلاق عملية امنية في مناطق ديالى الشمالية المحاذية لصلاح الدين

2019/06/12 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، عن انطلاق عملية أمنية لتمشيط وتفتيش عدد من القرى في المناطق الشمالية المحاذية لمحافظة صلاح الدين.

وقال العبادي

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