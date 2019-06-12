شركة عراقية تستعد لتجهيز وزارة النفط باسطوانات غاز الطبخ وملحقاتها

2019/06/12 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت شركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاربعاء، عن الاستعداد لتوقيع عقدين جديدين لتجهيز وزارة النفط بمنتجاتها من اسطوانات

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