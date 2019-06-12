2019/06/12 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / خطوة برس أعلنت شرطة بابل، اليوم الاربعاء، تأمين ورفع قنابل يدوية وعبوة ناسفة من أحد البساتين وسط المحافظة.وقالت الشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “بعد ورود اخبار الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في محافظة بابل منطقة العتايج/ قرية شطيرة انتقلت مفرزة بامرة خبير المتفجرات الى محل الحادث”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأمين ورفع قنابل من بستان في بابل وكالة خطوة برس.

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