بالصور.. مصرع واصابة 11 شخصاً بحادث مروري مروع في النجف

2019/06/12 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ لقي 7 اشخاص مصرعم واصيب 4 آخرين بحادث مروري مروع في محافظة النجف.وقالت مديرية شرطة النجف في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “النائب الاول لمحافظ النجف وقائد شرطة المحافظة أشرفا على إخلاء ضحايا احد الحوادث المرورية ألمروعة في طريق مطار النجف الاشرف الدولي والتي راح ضحيتها سبعة مواطنين بعد […]

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