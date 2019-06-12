موجة حر خطيرة تعصف بـ7 دول بالمنطة.. العراق على رأسها

2019/06/12 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ضربت موجة حر استثنائية عدة دول عربية قبيل البداية الرسمية لفصل الصيف، في 21 يونيو/ حزيران الجاري، لا سيما مع الرياح الشديدة وارتفاع كبير في درجات الحرارة؛ ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص في الكويت.جاء ذلك وفق رصد “الأناضول” لبيانات حالة الطقس في السعودية ومصر والعراق والبحرين والكويت وقطر والإمارات، أوردتها […]

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