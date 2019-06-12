بشكل احترازي .. إمارة عسير تغلق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز

2019/06/12 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إمارة عسير إغلاق بعض المواقع بمتنزه الملك عبدالعزيز احترازياً.وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": ومع إطلاق الأعمال الميدانية لتجهيز البني...

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