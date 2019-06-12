جامعة الملك سعود تدعو المرشحين على وظائفها الصحية إلى استكمال إجراءات التعيين

2019/06/12 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت جامعة الملك سعود، المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية، إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440ه...

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