صدور مذكرة تحذير للجيش الأميركي بسبب ترامب

2019/06/12 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … وجّه وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، مذكرة إلى جميع موظفي البنتاغون يطلب فيها منهم الحفاظ على الحيادية السياسية، وذلك بعد مزاعم عن طلب البيت الأبيض إبقاء سفينة حربية تحمل اسم السناتور جون ماكين بعيدا عن أنظار الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة لليابان.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة […]

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