الخدمات النيابية تكمل اليوم التحقيق بشأن فساد مطار النجف

2019/06/12 | 10:20

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بغداد :سومر نيوز

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الأربعاء، أن لجنته ستكمل التحقيق اليوم بشأن وجود فساد...

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