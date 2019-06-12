2019/06/12 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. عراضة عشائرية في مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو لعراضة عشائرية اقيمت لاحد المرضى وسط مدينة الطب في بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. عراضة عشائرية في مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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