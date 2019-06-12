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بالفيديو.. عراضة عشائرية في مدينة الطب


بالفيديو.. عراضة عشائرية في مدينة الطب
2019/06/12 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو لعراضة عشائرية اقيمت لاحد المرضى وسط مدينة الطب في بغداد.

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