2019/06/12 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GAk2jrKsC1E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحسيني: الكتل لا تستطيع تنفيذ وعودها دون ان تمتلك نافذة تنفيذية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحسيني: الكتل لا تستطيع تنفيذ وعودها دون ان تمتلك نافذة تنفيذية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).