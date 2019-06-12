رياض كامل - مستويات اللغة الروائية في رواية عين خفشة

2019/06/12 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_كامل رياض كاملمستويات اللغة الروائية في رواية "عين خفشة"ملخصتعالج رواية "عين خفشة" الجراح والآلام التي خلّفتها "النكبة" في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، على مدار فترة زمنية طويلة، فالجرح ما انفك ينزف والأحداث تتوالى وتتراكم، والألم يغور أكثر وأكثر.وبما أن الرواية لا تقوم إلا باللغة ولا تُبنى عناصرها إلا بواسطتها، كأداة، فقد حاولت هذه المقالة أن تدرس مستويات اللغة فيها للإجابة عن التساؤلين ال......

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