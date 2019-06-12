عبد الغني سلامه - الدين، والضرب على نقاط الضعف الإنسانية

2019/06/12 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه من رجفة الموت، ورهبته، ومن الخسارة الفادحة المترتبة عليه، ومن الخوف منه، وترقبه بقلق بالغ..بدأت تأملات الإنسان..منظر الشخص المتوفى يثير في النفس الشجون والأحزان، ويطلق مخاوفها..بمجرد أن ترى ميتا، تسري في عروقك قشعريرة غامضة..وتنتابك المخاوف، وتبدأ الأسئلة تلح عليك..ماذا يعني أن يموت شخص ما؟ ماذا سيحل بروحه؟ وأين ستذهب طاقته الكامنة، منجزاته، أحلامه، همومه، ذكرياته؟؟تلك أسئلة صع......

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