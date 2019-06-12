ترمب للكونغرس: مستمرون بدعم التحالف ضد الحوثي

2019/06/12 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم لتحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، الذي يحارب ميليشيا الحوثي في اليمن.وأشار ترمب، في رسالة إلى الكونغرس، الثلاثاء، إلى أن

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