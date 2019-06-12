2019/06/12 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيئة , أن ” طقس غد الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم وإنخفاض قليل في درجات الحرارة، وفي الشمال صحواً مع بعض الغيوم، وفي الجنوب صحواً مع بعض الغيوم، فيما ستنخفض درجات الحرارة في البصرة الى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة حرّ جديدة تنتظر العراق الأسبوع المقبل النعيم نيوز.

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