2019/06/12 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت فتاة فلبينية من أصول فلسطينية تدعى غازيني كريستيانا غانادوس أن تتوج بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019 بعد منافسة مع 40 فتاة أخرى.وتنحدر غازيني من أصول فلسطينية لجهة والدها الذي لم تلتقه لكنها عبرت عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه من خلال هذه المسابقة.والفتاة عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عاما،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملكة جمال الفلبين من أصول فلسطينية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملكة جمال الفلبين من أصول فلسطينية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملكة جمال الفلبين من أصول فلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).