2019/06/12 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى برهان المعموري، عن وجود شبهات فساد تتعلق ‏بسجناء فضائيين ، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة ‏لتقصي الحقائق.‏ وقال المعموري في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “دائرة الاصلاح تعتبر من أهم ‏دوائر وزارة العدل كونها مسؤولة عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف عن وجود سجناء فضائيين في ديالى وكالة خطوة برس.

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