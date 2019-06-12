2019/06/12 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن رفع الكتل الكونكريتية عن ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة ‏بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.‏ وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط ‏مدرسة حكومية ضمن حي دراغ في المنصور غرب بغداد كانت آيله للسقوط وكادت ان تتسبب ‏بحادث مؤسف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تعلن رفع كتل كونكريتية عن ثلاثة مواقع في العاصمة ‏ وكالة خطوة برس.

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