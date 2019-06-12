الدفاع المدني يكشف عن آخر احصائية بحرائق مزارع الحنطة

2019/06/12 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن أخر الاحصائيات في حرائق حقول الحنطة والشعير في المحافظات الشمالية، فيما أكدت إنقاذ أكثر من مليون دونم من تلك الحرائق.وقال المتحدث باسم المديرية العقيد جودت عبد الرحمن في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الموقف العملياتي لمديرية الدفاع المدني سجل لغاية اللحظة 289 حريقا في عموم المحافظات تسبب في تضرر […]

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