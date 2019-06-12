2019/06/12 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمت مجلة فوربس الأمريكية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرياضي الأعلى دخلًا في العالم لعام 2019، بعدما جمع 127 مليون دولار، بحسب التصنيف السنوي.

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