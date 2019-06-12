ظريف يهاجم الامارات وسياساتها في المنطقة

2019/06/12 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، الإمارات وسياساتها في المنطقة، معتبرا أنها تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة، فيما اشار إلى

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