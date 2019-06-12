التقاعد تلغي شرط الكفيل في آليات منح القروض

2019/06/12 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، عن الغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض لشريحة المتقاعدين.

وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته "العهد

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