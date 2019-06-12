2019/06/12 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل عملاق المواقع الاجتماعية “فيسبوك” على إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من خلال النقر المزدوج عليها.وفي السابق، سمح هذا الإجراء للمستخدمين بتكبير الصور، ولكن الأمر قد يؤدي الآن إلى الإعجاب بالكثير من الصور عن غير قصد.ورصد خبير مواقع التواصل الاجتماعي، مات نافارا، الميزة الجديدة ونشر تغريدة على حسابه في “تويتر” تكشف كيفية عملها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعديل مثير في فيسبوك يسبب إحراجا كبيرا للمستخدمين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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