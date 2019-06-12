2019/06/12 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متالعة / خطوة برس أقر أسترالي يبلغ من العمر ( 20 عاما) بالذنب، الأربعاء، في جريمة اغتصاب وقتل طالبة من فلسطينيي 48 في ملبورن، قبل نحو نصف عام.واغتصبت الشابة آية مصاروة (21 عاما) وقتلت خلال عودتها إلى منزلها في ملبورن منتصف ليل 16 يناير الماضي.وعثر مارة على جثتها بين شجيرات، قرب محطة القطار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسترالي يعترف باغتصاب طالبة عربية وقتلها وكالة خطوة برس.

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