2019/06/12 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ألمحت المغنية الشهيرة ريانا إلى أنها تزوجت من صديقها الملياردير السعودي حسن جميل سرا.وأثارت النجمة الأمريكية التكهنات بشأن عقد قرانها، حيث تهربت من الإجابة عن أسئلة حول ارتباطها خلال مقابلة جديدة أجرتها مع إحدى المجلات.وأثناء محادثة مع سارة سالون، النجمة التي شاركتها في فيلم Ocean’s 8، في مقابلة لمجلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريانا قد تتزوج حبيبها الملياردير السعودي سراً! وكالة خطوة برس.

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