2019/06/12 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن عائلة طبيب من المحافظة توفيت بالكامل في حادث سير غربي المحافظة.وذكر المصدر في تصريح صحفي ان “حادث سير وقع على طريق {ذي قار-السماوة} بين عجلتين مدنيتين فجر اليوم الأربعاء”، لافتا إلى أن ” الحادث أودى بحياة عائلة الدكتور أزهر العمري وزوجته الطبيبة أيضاً، وأحد أطفاله،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قارمصرع عائلة طبيب بالكامل في حادث سير وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قارمصرع عائلة طبيب بالكامل في حادث سير) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قارمصرع عائلة طبيب بالكامل في حادث سير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).