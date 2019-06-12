2019/06/12 | 10:36

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الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة

اعلنت سوريا ان دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على

تل الحارة .

مصدر عسكري سوري أوضح أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت

لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية

وأسقطت عدداً منها ، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا

يوجد أية خسائر بشرية في تل الحارة ، مبيناً أن العدو الإسرائيلي

بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض

الرادارات للتشويش.

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