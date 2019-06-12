سائرون: الكابينة لن تحسم في الفصل الحالي الا بهذه الحالة

2019/06/12 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شككت كتلة سائرون النيابية, الاربعاء , بقدرة رئيس الوزراء عاجل عبد المهدي بحسم سد شواغر الوزارات المتبقية قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي, الا بحالة واحدة.وقال عضو الكتلة النائب عباس عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تصريح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي امس بأنه سيحسم ملف الوزارات الشاغرة قبل نهاية الفصل التشريعي […]

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