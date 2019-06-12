2019/06/12 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن كتلة سائرون برهان المعموري ـ الاربعاء 12 حزيران 2019، عن شبهات بوجود &rsq...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يكشف عن وجود ’’سجناء فضائيين’’ ويطالب مجلس مكافحة الفساد بتقصي الحقائق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يكشف عن وجود ’’سجناء فضائيين’’ ويطالب مجلس مكافحة الفساد بتقصي الحقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).