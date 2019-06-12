نائب كردي: الانهزامية بدت ظاهرة على مسعود بارزاني في احتفالية تنصيب الرئيس الجديد

2019/06/12 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس:

وصف عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين، اليوم الاربعاء، ظهور مسعود بارزاني خلال احتفالية تنصيب الرئيس الجديد لكردستان بالـ"مهزوم".

وقال شمس الدين في بيان لمكتبه الاعلامي حصلت عليه "الاتجاه برس"، ان انهزامية مسعود بارزاني خلال احتفالية التنصيب كانت بادية على وجهه وهي لم تأتي من فراغ،وانما كان سببها الضغوطات التي مورست عليه من الدول الاجنبية لاجباره على ترك كرسي الرئاسة بعد ان كانت لديه رغبة بالبقاء في هذا المنصب الى اخر يوم في عمره.

واكد شمس الدين ان ان حقبة رئاسة مسعود بارزاني للاقليم كانت الاسوأ سياسيا وديمقراطيا في تاريخ اقليم كردستان، بعد ان افتعل الكثير من الازمات سواء مع الحكومة الفيدرالية او الدول الاقليمية الاخرى،كان اخرها استفتاء استقلال اقليم كردستان الذي عارضته جميع الدول الا انه اصر على اجراءه مما تسبب بحصول ردود افعال سلبية تجاهه هو شخصياً والاقليم،واحلال النظام القبلي بدلاً من المؤسسي،ومنع التصويت على دستور الاقليم،والتستر على المجرمين الذي حاولوا تكميم الافواه الحرة بقتلهم صحفيين انتقدوا بعض الساسة الذين عاثوا فساداً بالاقتصاد والثروات الطبيعية،وغلق ابواب برلمان الاقليم وعدم السماح لرئيسه بالعودة لان الأعضاء ارادوا مناقشة تحديد مدة ولاية الرئيس وصلاحياته بعد ان فاقت الحدود القانونية.

KKK

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