الاستخبارات العسكرية تقبض على مسؤول الدعم اللوجستي للدواعش في ديالى

2019/06/12 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على احد الارهابيين المسؤول عن الدعم اللوجستي للدواعش في ديالى.

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