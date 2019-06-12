خضير يكشف سبب خسارة الصقور في كلاسيكو كأس العراق

2019/06/12 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نجم نادي القوة الجوية السابق احمد خضير، سبب خسارة الصقور في مباراته امام الزوراء بنصف نهائي كأس العراق، امس الثلاثاء.

وقال خضير في تصريح صحفي

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