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شاهد بالفيديو.. واشنطن تشعل شرارة الحرب التجارية مع بكين مجددا .. والاخيرة تتوعد برد " قوي "


شاهد بالفيديو.. واشنطن تشعل شرارة الحرب التجارية مع بكين مجددا .. والاخيرة تتوعد برد
2019/06/12 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: W9noLyszAKg

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