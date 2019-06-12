2019/06/12 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب: الانهزامية بدت ظاهرة على بارزاني خلال تنصيب رئيس جديد للإقليم

بغداد/...وصف عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين، الأربعاء، ظهور ما يسمى بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال احتفالية تنصيب الرئيس الجديد للاقليم بـ "المهزوم".

وقال شمس الدين في بيان تلقته "عين العراق نيوز"،ان " انهزامية مسعود بارزاني خلال احتفالية التنصيب كانت بادية على وجهه وهي لم تأتي من فراغ، وانما كان سببها الضغوطات التي مورست عليه من الدول الاجنبية لاجباره على ترك كرسي الرئاسة بعد ان كانت لديه رغبة بالبقاء في هذا المنصب الى اخر يوم في عمره.

واكد شمس الدين، ان" حقبة رئاسة مسعود بارزاني للاقليم كانت الاسوأ سياسيا وديمقراطيا في تاريخ اقليم كردستان، بعد ان افتعل الكثير من الازمات سواء مع الحكومة الفيدرالية او الدول الاقليمية الاخرى، كان اخرها استفتاء استقلال اقليم كردستان الذي عارضته جميع الدول الا انه اصر على اجراءه مما تسبب بحصول ردود افعال سلبية تجاهه هو شخصياً والاقليم، واحلال النظام القبلي بدلاً من المؤسسي، ومنع التصويت على دستور الاقليم، والتستر على المجرمين الذي حاولوا تكميم الافواه الحرة بقتلهم صحفيين انتقدوا بعض الساسة الذين عاثوا فساداً بالاقتصاد والثروات الطبيعية، وغلق ابواب برلمان الاقليم وعدم السماح لرئيسه بالعودة لان الأعضاء ارادوا مناقشة تحديد مدة ولاية الرئيس وصلاحياته بعد ان فاقت الحدود القانونية.انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الانهزامية بدت ظاهرة على بارزاني خلال تنصيب رئيس جديد للإقليم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الانهزامية بدت ظاهرة على بارزاني خلال تنصيب رئيس جديد للإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).