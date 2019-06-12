2019/06/12 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير خارجية سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.ومن المقرر ان يلتقي بن علوي نظيره وزير الخارجية محمد علي الحكيم.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف قال أمس ان بن علوي “سيبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وايجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة بشأن أهم التحديات والمخاطر والفرص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير خارجية عُمان يصل الى بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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