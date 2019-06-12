صحيفة إيرانية: أميركا ارسلت قوات اضافية إلى اربيل والأنبار لتهديد طهران

2019/06/12 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت صحيفة “رسالت” الإيرانية، الأربعاء، أن قيام الولايات المتحدة الأميركية بإرسال قوات اضافية الى اربيل والأنبار هدفه تصعيد التهديدات ضد ايران تشكيل قوة ضغط على بغداد للحيلولة دون انتهاجها لسياسات مستقلة.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “هدف الولايات المتحدة من وراء تعزيز تواجدها العسكري في اربيل شمال العراق وكذلك في قاعدة عين الاسد […]

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