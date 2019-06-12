كريم خان :المحاكم العراقية ستتولى محاسبة عناصر “داعش

2019/06/12 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة قال كريم أسعد أحمد خان، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم “داعش”، المعروف بـ”يونيتاد”، إن نتائج ما ارتكبه التنظيم الإرهابي في العراق يشمل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.وأتت تصريحات خان في تصريح خاص ببرنامج “العراق الليلة” في راديو سوا.وأكد خان أن …

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